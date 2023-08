Arrivano nuovi autovelox: via Montalese "blindata"

Prato, 6 agosto 2023 – E’ in corso l’installazione di due nuovi autovelox su via Montalese, uno nell’abitato di Pontenuovo e l’altro in quello di Santomato, vicino al confine con Prato. I tecnici hanno sistemato i box, di colore blu e bianchi, destinati ad ospitare gli apparecchi di controllo della velocità. I nuovi autovelox sono bidirezionali, cioè capaci di agire su entrambe le direzioni di marcia, e saranno in funzione 24 ore su 24. Una novità che riguarda anche gli automobilisti pratesi, sempre numerosi sulla Montalese.

Finora gli apparecchi utilizzati venivano disposti a rotazione in quattro dei cinque box arancioni presenti lungo la strada nelle frazioni di Pontenuovo e Santomato. Venivano piazzati al mattino e tolti la sera e funzionavano per un solo senso di marcia. Gli automobilisti di passaggio scrutavano nelle finestrelle dei box per vedere se c’era o meno l’apparecchio rilevatore e tiravano un sospiro di sollievo quando vedevano che era vuoto. Ora invece non ci sarà scampo per chi si supererà i limiti di velocità previsti: 40 orari a Pontenuovo e 50 a Santomato.

Una delle due nuove cabine per autovelox, quella in via Sestini a Pontenuovo, è stata collocata al posto di uno dei precedenti box arancioni mentre a Santomato la nuova cabina è stata installata in un punto diverso da quelli precedenti, vale a dire all’ingresso da est nell’abitato della frazione.

Gli autovelox arancioni sulla Montalese sono entrati in funzione il 28 settembre del 2021 in esecuzione di un decreto emesso dalla prefettura di Pistoia che ne disponeva l’installazione motivando la decisione con l’alto grado di incidentalità (15 morti) registrato sulla strada. Maggiori controlli sulla velocità dei veicoli erano stati invocati dai Comitati cittadini di Pontenuovo e di Santomato e l’arrivo degli autovelox fu salutato con favore dai residenti delle due frazioni. Il decreto della Provincia arrivò anche in seguito alla tragedia del 22 maggio 2021, quando un uomo residente a Santomato perse la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce davanti alla sua abitazione. Qualche mese dopo l’installazione degli autovelox sono iniziate ad arrivare decine multe e così sono scoppiate anche le prime proteste e polemiche. Molti dei multati hanno lamentato la difficoltà a rispettare in particolare il limite di 40 orari a Pontenuovo. Un cittadino di Montale ha ricevuto tre multe in una sola giornata.

Giacomo Bini