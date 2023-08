Autovelox arancioni e blu, qual è la differenza. Ecco la mappa di tutte le postazioni mobili in Toscana

Firenze 2 agosto 2023 – Sulle strade siamo abituati a trovare diversi tipi di autovelox. Quelli fissi, di colore grigio, più 'antiquati', la pistola laser, i tutor delle autostrade e quelli installati sui semafori o sui pali. Più recenti gli autovelox di colore arancione e quelli blu. Che differenza c'è tra questi due rilevatori di velocità?

Gli autovelox arancioni

Sono chiamati anche Velo Ok e se ne possono trovare molti sulle strade urbane ed extraurbane toscane. Sono delle colonnine di plastica con 'un occhio' che guarda la strada, nelle quali possono essere inseriti autovelox, anche se spesso sono vuoti. In questo caso funzionano da deterrente e automaticamente, anche senza sanzioni, fanno rallentare gli automobilisti. Come tutti gli autovelox, devono essere segnalati da un cartello e in alcuni casi, per poter elevare multe, è necessaria la presenza di una pattuglia nelle vicinanze. Questo quando l'autovelox è posizionato nelle strade dei centri urbani e quartieri, nelle vie locali, in strade extraurbane e sulle autostrade.

Gli autovelox blu

La forma degli autovelox blu non è cilindrica ma più squadrata. Non sono in plastica, ma in metallo e, al contrario di quelli arancioni, contengono sempre apparecchiature autovelox, che funzionano sia di giorno che di notte e utilizzano tecnologia laser e telecamera a infrarossi per il riconoscimento delle targhe. Inoltre, possono essere gestiti da remoto e l'eventuale multa può essere fatta subito dalle forze dell'ordine. A rotazione queste colonnine blu possono contenere anche altri dispositivi, come il Targa System, cioè strumenti che accertano se l'auto è assicurata, se è in regola con la revisione, se è stata rubata o sottoposta a sequestro.

La mappa degli autovelox in Toscana

La Polizia di Stato, sul proprio sito, alla sezione 'Autovelox e tutor: dove sono?’ rende pubbliche le postazioni di rilevazione della velocità sia sulle autostrade che regione per regione e sia quelle fisse sia quelle programmate settimana per settimana. Qui l'elenco di quelli nella regione, validi fino a domenica 6 agosto. Per la giornata di giovedì 3 agosto le postazioni mobili sono previste sulla Milano-Napoli, all'altezza di Arezzo, sulla A15 Parma-La Spezia, a Massa, sull'Aurelia sia a Livorno che a Grosseto, e nella FI-Pi-Li, all'altezza di Pisa.