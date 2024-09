Arrivano i "Mortadella di Prato Days"

Prato, 12 settembre 2024 - Una full immersion nella Mortadella di Prato. Il tipico salume del nostro territorio sarà protagonista assoluto nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 settembre di una manifestazione dedicata interamente a questo prodotto che, a oggi, è l’unico del territorio che dal 2016 ha ottenuto la denominazione geografica protetta (IGP). Mortadella di Prato Days – questo il nome dell’iniziativa – è organizzato da Confartigianato Imprese Prato col patrocinio di Comune e Provincia di Prato e la collaborazione di Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, di Casotto Atipico e Terra di Prato. Ma i grandi protagonisti sono i cinque produttori della Mortadella di Prato IGP: Fratelli Conti Orlando e Carlo; Macelleria Marini di Marco Marini & C.; Salumi Mannori; Tradizione Salumi di Ivan Magni; Salumificio Ro.Ma. L’evento avrà inizio nella giornata di venerdì 13 alle ore 18, nel Giardino Banci Buonamici, con la presentazione del libro “La Mortadella di Prato” di Francesco Bernocchi, commercialista pratese appassionato di storia locale che, nel suo volume (tradotto anche in inglese e distribuito in 33 Paesi) ripercorre le vicende storiche circa le origini di questo prodotto, le cui prime tracce portano al 1600. La serata proseguirà con una degustazione gratuita della Mortadella di Prato IGP e aperitivo. In seguito verranno presentate cinque diverse versioni di consumazione del prodotto. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella Sala del Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici. Nella giornata di sabato, dalle 10, è prevista la degustazione della Mortadella di Prato IGP in piazza del Mercato Nuovo nell’ambito del mercato Terra di Prato. "Questa iniziativa - afferma l'assessora al Turismo Chiara Bartalini - si inserisce nel calendario di Eat Prato. E' uno degli eventi che stiamo mettendo a sistema e che diventerà sempre più ampio e sempre più ricco. Partiamo con questa due giorni ma abbiamo progetti ambiziosi per farlo diventare molto più strutturato” “Confartigianato Imprese Prato rivolge da sempre una particolare attenzione verso le tradizioni del territorio perché rappresentano l’identità, la base sulla quale innescare quel continuo orientamento all’innovazione che è parte indelebile del DNA pratese – commenta Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato - La Mortadella di Prato, come altri prodotti alimentari tipici che portano il nome di Prato ben fuori dalle nostre mura, rappresenta una tradizione secolare che oggi, debitamente rinnovata e rilanciata, diventa un elemento apprezzato e valorizzato da grandi chef per i loro piatti, oltre a rimanere un salume da poter apprezzare anche semplicemente su una fetta di pane, rigorosamente bozza pratese. Celebrare questo prodotto con un’iniziativa dedicata quindi non è solo un’occasione conviviale ma un’opportunità per promuovere un’eccellenza del nostro territorio. Per questo motivo vogliamo definire l’iniziativa di quest’anno una “edizione zero” con l’obiettivo di farlo diventare un appuntamento annuale, atteso e apprezzato non solo dai pratesi”.