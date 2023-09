Arriva super studio legale. Pwc sbarca nel distretto

Uno dei maggiori studi legali internazionali, Pwc Tls, sbarca a Prato. Si tratta di una realtà appartenente al colosso di consulenza aziendale Pwc, presente in 800 Paesi, caratterizzato anche dalla forte presenza negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, che si rafforza in Toscana, nella sede di Firenze - affiancandone l’operatività con un ufficio a Prato - con l’arrivo del partner Francesca Bignami, responsabile del team legale del territorio.

"Con l’ingresso dell’avvocato Bignami continua la strategia di Pwc Tls volta a rafforzare le sedi locali, per offrire alle realtà del territorio i servizi integrati della società, uniti a una profonda conoscenza del mercato con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento multidisciplinare integrato di consulenza" sottolinea la società in una nota.

Riguardo all’operazione Francesca Bignami ha commentato: "Sono felice di potermi unire ad un team solido e numeroso in una realtà affermata e innovativa come Pwc Tls con molteplici competenze in ogni settore, che consentono così ai clienti, attraverso un unico interlocutore di trovare le risposte e il supporto in tutte le tematiche legali e fiscali utili ad una azienda, unite alla possibilità di sfruttare anche le expertise nei diversi ambiti in cui opera il network Pwc che conta 327mila professionisti in tutto il mondo".

Il gruppo Pwc Tls ha chiuso il proprio bilancio 2022 in Italia con un giro d’affari di 220 milioni di euro, con una crescita del 21,6% rispetto al 2021.

L’avvocato Bignami, 48 anni - tra i professionisti più affermati e con una lunga esperienza nei settori del corporate, delle procedure straordinarie e del real estate – contribuirà all’espansione dell’assistenza legale alle società sul territorio, visto che è da tempo il punto di riferimento di manager, gruppi familiari e investitori privati sia italiani che internazionali che operano nel settore degli affari. "Oltre ai servizi che svolgiamo nei confronti del clienti italiani, vogliamo dedicare una attenzione particolare a quegli imprenditori stranieri (societari e privati) che scelgono il nostro Paese e la nostra Regione per i propri investimenti e vogliamo farlo assistendoli in tutte le fasi dell’investimento, anche con riferimento agli adempimenti necessari per l’insediamento così come per le attività di corporate e la fiscalità internazionale – spiega un comunicato di Pwc Tls – Firenze è una città d’arte resa attrattiva dalle sue incredibili opere e palazzi, per tale ragione anche su Firenze verrà sviluppato un dipartimento di diritto ed economia dell’arte". L’attività continuerà anche nella sede di Prato, in via Traversa Fiorentina, accanto agli operatori del distretto industriale.

