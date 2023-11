Arriva Napoleon. La guida ai film del weekend

Weekend con ospiti nelle sale cinematografiche pratesi. Oggi alle ore 18 al centro Pecci sarà presente Roberto Zinzi, uno degli autori del film "Kissing Gorbaciov" che incontrerà il pubblico e dialogherà con Fabio Fantini. Il documentario che in programmazione anche domenica (ore 21) e mercoledì (ore 19.15) racconta di un evento musicale che avvenne in un piccolo paesino del Salento, Melpignano, nel 1988: per la prima volta alcune rock band sovietiche si esibiscono oltrecortina, qualche mese più tardi saranno invece alcuni gruppi italiani ad esibirsi in Unione Sovietica, tra cui i CCCP – Fedeli alla linea. Sempre al Pecci continua l’omaggio a Pedro Almodovar con "Donne sull’orlo di una crisi di nervi", oggi alle 18 e domani alle 16.15. Completa il "cartellone" "Dream scenario" oggi 21.15 domani 18.15. Al Garibaldi da ricordare domani alle 17 la presenza della brava attrice Kasia Smutiak, stavolta in veste di regista di "Mur", documentario toccante e allo stesso tempo un diario personale che racconta della costruzione di quel muro costruito tutto lungo il confine bielorusso. Una "zona rossa" inaccessibile a qualsiasi telecamera. Il cinema Eden continua con "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi che taglia il nastro del mese di programmazione (ore 1618.1521). Conferma anche per Ken Loach e il suo ultimo film, "The old Oak" (ore 1618.1521).

La vera novità è però l ritorno di Ridley Scott, grande regista dalla carriera altalenante, autore di capolavori come "Alien" e "Blade runner" ma anche di una serie di film mediocr. Tanta attesa per il suo "Napoleon" superkolossal biopic sulla figura di Napoleone Bonaparte che ha il volto del bravissimo Joaquin Phoenix. Anche in lingua originale lunedì alle 20.45. Anche al cinema Ambra di Poggio a Caiano c’è "Napoleno" oggi alle 21.30, domani alle 17.30 e alle 21.30, lunedì alle 21.30. Infine il Terminale propone la nuova regia di Antonio Albanese "Cento domeniche" (oggi e domani 15.3017.2019.1521.15). Per Cinefilante, domani alle 10.30 "La chiocciolina e la balenaZog e i medici volanti". Lunedì 27 alle 21.15 "Verdena"di Francesco Fei, documentario sulla band nata a Bergamo negli anni 90. Per il ciclo dedicato a David Linch, martedì 28 Una storia vera.

Federico Berti