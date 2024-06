Arriva la notte dei racconti per bambini A Carmignano, la rassegna estiva "Le notti dei racconti" propone storie e laboratori ispirati alle fiabe de "Le mille e una notte" per bambini dai 3 ai 9 anni. Appuntamenti ogni giovedì con fiabe come "Alì Babà e i 40 ladroni" e "Simbad il marinaio", a cura dell’associazione culturale Pandora. Prenotazione obbligatoria.