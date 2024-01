Arriva la Befana. Festa in circoli. Lazzerini e musei

Piccola guida agli appuntamenti dell’Epifania in città, oltre alla teradizionale festa in piazza Duomo. Si parte venerdì 5 gennaio al Circolo La Libertà di Viaccia alle 20 con una cena a buffet e poi lo spettacolo di gioco e animazione "E’ smarrita la Befana" con il Cecco e la Nigi. Il costo, compresa la cena, è 15 euro e bambini fino alle elementari gratis. Il ricavato sarà devoluto agli asili di Oste e Seano alluvionati. Prenotazioni: 347.8133162. Sempre venerdì alle 16 alla biblioteca Lazzerini per tutti i bambini dai 4 anni ai sette anni animazione e calze con "Sta arrivando la Befana" a cura di Alessandra Forlani. Prenotazioni sul sito o sulla pagina Facebook della biblioteca. Festa all’insegna della tradizione a Capezzana con il Corteggio dei Magi. Sabato 6 gennaio, dalle 15, il corteo con i figuranti in costume partirà dal campo parrocchiale. La sfilata si snoderà per le vie del paese attraverso via della Chiesa, via Nesi, via Sotto l’Organo e ritorno alla parrocchia dove sarà allestita la capanna con i Magi a cavallo che portano i doni a Gesù Bambino. Una rievocazione che si svolge dal 1996. Intorno alle 16.30 è previsto l’arrivo della Befana con un mezzo a sorpresa. La simpatica vecchietta consegnerà le calze ai bambini. Funzionerà uno stand gastronomico con le ciambelline. "Spelacchiotti resistenti" è il laboratorio che propone sabato il circolo di Cafaggio: dalle 16 i bambini e i grandi potranno realizzare insieme dei pupazzi erbosi sotto la guida di Francesca Nerattini e Rosanna Tortolini.

Un altro curioso laboratorio si terrà sempre sabato al circolo Costa Azzurra de La Macine alle 16. Ad ogni bambini viene chiesto di portare una scarpa che non usa più: verrà colorata, decorata e trasformata in una piantina. L’iniziativa è a cura di Riciclidea. Poi verso le 18 arriverà la Befana. Alle 21 concerto gospel "Black and White Ensemble". Infine, l’Epifania è l’occasione per portare i bambini al museo di palazzo Pretorio e incontrare....Francesco Datini. Sabato 6 ci sarà una "Caccia" all’anello perduto di Margherita Datini, un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni che dovranno risolvere degli enigmi per ritrovare l’anello. Si comincia alle 16 e il costo è 5 euro a partecipante. Prenotazione alla mail [email protected].