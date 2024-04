Arriva il plauso di Mattarella . Prato traduce la Costituzione con la lingua universale dei simboli

È stata consegnata direttamente nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Costituzione tradotta per la prima volta in forma integrale, con la Comunicazione aumentativa alternativa, utilizzando quindi il linguaggio dei simboli. Il progetto è stato promosso dall’Istituto comprensivo Gandhi di Prato, condiviso dalla Prefettura, e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che si è impegnata per la pubblicazione e la diffusione della Costituzione in Caa.

Presenti alla cerimonia di consegna, una delegazione composta dal dirigente dell’istituto Gandhi, Mario Battiato, e dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Diana Toccafondi con la dottoressa Adriana Cogode già prefetta di Prato. L’obiettivo dell’inclusione, e quindi la piena applicazione dell’articolo 3 della Costituzione, ha motivato la scelta di farne conoscere tutti i 139 articoli (finora erano stati tradotti solo quelli fondamentali) attraverso un linguaggio comprensibile per tutti. La Carta tradotta nel linguaggio universale consentirà lo studio nelle scuole, sia da parte di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali (come disabilità cognitive, autismo, sordità), sia da parte di persone che non parlano la lingia italiana, nonché di piccolissime e piccolissimi che frequentano la scuola dell’infanzia, ancora non in grado di leggere. Il volume è stato realizzato dal Centro territoriale di supporto di Prato e dall’Istituto Comprensivo Gandhi, guidato dal dirigente Mario Battiato.

La traduzione ha richiesto da una parte la semplificazione delle frasi del testo costituzionale, mantenendone però significato specifico, e dall’altra l’adattamento dei significanti iconici ai contenuti da veicolare, talvolta inventando significanti iconici mai utilizzati prima. Il volume è frutto di un lavoro approfondito, che ha comportato l’impegno di docenti e il ricorso a specifiche professionalità. "Fino ad oggi chi non aveva accesso alla lingua alfabetica, non aveva accesso nemmeno alla Costituzione - dice il dirigente -, invece con questa taduzione iconica davvero tutti potranno comprenderla".

