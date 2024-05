Arriva il Motoraduno sensoriale. Domenica speciale su due ruote

Domenica 26 maggio si terrà la terza edizione del "Motoraduno sensoriale", giornata inclusiva dedicata ai ragazzi disabili. L’evento è organizzato dall’associazione volontariato e protezione civile "Oltre" insieme al gruppo motociclisti dell’associazione polizia di Stato in collaborazione con la Croce d’oro, il patrocinio del comune e della provincia di Prato, del comune di Vaiano. Gli organizzatori invitano a partecipare quanti più bikers possibili (anche in scooter e solex), per offrire ai ragazzi disabili la possibilità di fare un giro in moto per le vie della città o semplicemente per divertirsi. Il ritrovo è alle 9 in via Abati, 3 di fronte alla sede di "Oltre" e dopo l’assegnazione dei sellini moto, alle 10 è prevista la partenza. Per chi invece resterà in sede ci saranno intrattenimenti motoristici e non, anche per i più piccoli. Al rientro un pranzo in stile bikers e successivamente il "totosellino", la premiazione e un’esibizione di go-kart. La quota di partecipazione incluso il pranzo è di 15 euro. Per informazioni contattare il numero 3921697881.