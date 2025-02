Ariete, missione Genova: "E’ la squadra più forte"

Si riparte dal big match. Archiviata la pausa e messe in carniere tre vittorie consecutive e quindi nove punti in serie B2 nazionale femminile, l’Ariete riprende la corsa in campionato da Genova. Trasferta difficile quella di domani ore 17 al PalaLino (arbitri Bertonelli e Mazzola). La Rimont arriva a questa sfida dopo aver subito a Stia la seconda sconfitta del torneo che le è costata la testa della graduatoria a favore di Scandicci. La squadra ligure, quindi, sarà ferita e vogliosa di riprendere subito a vincere. Squadra forte la Rimont che, come detto, ha perso appena due sfide su 17 e che all’andata giocò una grande partita a San Paolo strappando i tre punti con grande autorità. Genova è un mix di giovani e veterane con ben dieci ragazze cresciute nella società. Non ci sarà Giulia Bilamour, a lei un in bocca al lupo per l’infortunio patito al tendine d’Achille, e capace all’andata di spaccare la gara con servizio ed attacco. Attenzione, però, alla qualità offensiva di capitan Rissetto e dell’opposto Chiara Fabbrini. "Genova è, a mio modo di vedere, la squadra più forte del campionato – dice il coach pratese Massimo Nuti – Noi ci siamo preparati bene ed andiamo in Liguria senza timori, per fare la nostra gara e per capire quanto siamo cresciuti rispetto all’andata. Se saranno più brave di noi le applaudiremo ma faremo di tutto per metterle in difficoltà".