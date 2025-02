Ariete, bella e concreta. Prima vittoria del nuovo anno

L’Ariete vince la prima gara del nuovo anno nel campionato di serie B2 nazionale femminile. Bella prestazione delle ragazze di coach Massimo Nuti che a Cecina, in casa di una squadra affamata di punti, hanno saputo fare valere il loro maggiore tasso tecnico e strappare tre punti fondamentali per rimanere in scia al treno delle migliori. Finisce 3-0, ma la partita è stata molto più combattuta di quanto possa raccontare il risultato finale, col Baia del Marinaio a lottare in ogni singolo set. Un successo che dà fiducia per il prossimo futuro, anche perché, forse per la prima volta in stagione, la squadra non ha sofferto la sindrome da "pausa" che in precedenza l’aveva vista sempre sofferente nelle gare disputate dopo uno stop del torneo.

Venendo alla cronaca del match, nella prima frazione si gioca punto a punto. Poi la Pallavolo Prato strappa e chiude 23-25. Al ritorno in campo ancora gara in equilibrio e di nuovo l’Ariete a spuntarla nella parte finale della frazione per 21-25. Il terzo set è quello della festa per il Pvp, ma sempre lottando e soffrendo, con la chiusura 23-25.

La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.