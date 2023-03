Area Coop? Dialogo possibile

La proposta dei residenti di via Mazzini e piazza San Marco di utilizzare nel periodo estivo il parcheggio della Coop di via Valentini è sul tavolo. La Coop è cauta, ma non ha escluso del tutto la possibilità di concedere lo spazio di sosta del supermercato nelle ore notturne a chi abita in centro durante le sere più gettonate dalla movida. Un’operazione che trova il maggior ostacolo sugli orari: lo spazio dalle 20 in poi non è utilizzato e quindi potrebbe essere un bel bacino di sfogo per le auto dei residenti. C’è da capire se è possibile garantire entro le 8 della mattina che il parcheggio Coop torni completamente libero. Questo è uno dei dubbi maggiori. Comunque la disponibilità a dialogare c’è da entrambe le parti. "La proposta di utilizzare la sera il parcheggio della Coop per chi abita nella zona di piazza San Marco è una delle ipotesi che possiamo prendere in considerazione", spiega l’assessore al centro Giacomo Sbolgi. "A mio avviso la soluzione migliore resta sempre quella di aumentare gli spazi per i residenti in piazza Mercatale e spingere chi viene in centro per passare la serata ad utilizzare le aree di sosta che abbiamo vicinissime al centro come Mercato Nuovo e Serraglio".