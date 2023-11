Arabo al liceo linguistico. L’intuizione di Ars Genius: "Più preparati al lavoro"

A Prato, la città che ospita oltre 110 etnie, apre il primo liceo linguistico dedicato allo studio della lingua araba. Dopo essere partiti con infanzia e primaria, e avere aperto lo scorso settembre la scuola media, adesso negli spazi di Ars Genius in via delle Fonti troverà posto anche l’istruzione superiore. E’ questa la novità che l’istituto bilingue paritario lancia in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 20242025. Sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 18, ci sarà il primo open day aperto a studenti e famiglie, e qui verrà presentato il liceo linguistico in cui la novità assoluta sarà l’insegnamento dell’arabo. Nel pieno rispetto del corso di studi nel quale fin dall’infanzia vengono insegnati italiano, inglese e cinese, per poi inserire alle medie il tedesco o lo spagnolo, una volta arrivati al liceo si imparerà anche l’arabo.

"Di fatto consentiamo ai ragazzi di essere dei veri cittadini del mondo – spiega il dirigente scolastico Paolo Calusi -. Parlando italiano, cinese, tedesco, inglese e arabo in modo fluente, gli studenti saranno in grado di dialogare in ogni parte del pianeta, e potranno sfruttare al meglio ogni opportunità di lavoro che gli si presenterà". La scelta di inserire l’arabo nel percorso di studi è frutto di un’attenta analisi di come si sta evolvendo il mercato del lavoro. "Fra Cina, America, e i paesi emergenti asiatici e africani ci sono rapporti sempre più stretti – prosegue Calusi -. Quindi noi vogliamo fare arrivare gli studenti al percorso universitario, e poi a quello lavorativo, preparati al meglio delle loro capacità e potenzialità".

Durante l’open day del 16 dicembre saranno spiegati i percorsi di tutte le classi: infanzia, primaria, media e liceo. Per prenotarsi bisognerà completare l’apposito form sul sito www.arsgenius.it. Le famiglie avranno un insegnante madrelingua a disposizione per potere recepire ogni informazione sul metodo di studio dell’istituto. E chi non potesse il 16 dicembre, avrà l’occasione di scoprire il mondo Ars Genius domenica 14 gennaio, dalle 10 alle 18.