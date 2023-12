Apre il villaggio di Babbo Natale. Un mese di magia per vivere le feste

Musica, cinema, teatro: dopo i tanti problemi, le sofferenze e le difficoltà causate dall’alluvione Montemurlo riparte con le natalogie, un mese di appuntamenti con pensati dal Comune per vivere insieme le festività.

Oggi festa dell’Immacolata bancarelle in via Montalese e nel nuovo centro cittadino e la carrozza di Babbo Natale. Domenica 17 dicembre il mercatino, si svolgerà in piazza della Repubblica, di fronte al municipio e in piazza Donatori di sangue. Una giornata ricca di appuntamenti: non solo tante idee per i regali ma anche l’esposizione di Alfa Romeo storiche e moderne, a cura di Club Alfa Toscana, e il mercatino di antiquariato ’Novecento’. Dal 10 al 16 dicembre in piazza Contardi a Montemurlo i bambini potranno trovare il ’Villaggio di Babbo Natale’, organizzato dalla Misericordia di Montemurlo con la collaborazione della pasticceria Figaro. Domenica 10 dicembre continuano le aperture straordinarie della biblioteca comunale “Della Fonte” (piazza Don Milani, 1) dalle ore 14,30-18.30 e i laboratori di animazione alla lettura dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni Sabato 16 dicembre alle ore 21 al centro culturale ’La Gualchiera’ (via del Carbonizzo, 9-11) l’attesa del Natale è in compagnia del coro gospel ’Black & White” che si esibirà in un concerto dal titolo ’Ciak … Si gospel’. Si potranno ascoltare brani tratti dalle più belle colonne sonore di film e musical e musica natalizie. L’ingresso è libero e gratuito.

Il 2023 si chiude sabato 31 dicembre alle 22,30 alla Sala Banti con il tradizionale ’ultimo dell’anno a teatro’. Il Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone lo spettacolo ’Questa sono io’ con Antonella Questa. Ingresso posto unico euro 15. Informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15,30 e dalle 19 alle 20 350.0989104 o [email protected].