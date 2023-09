Prato, a Officina Giovani va in scena la Giornata per l'apprendimento digitale

Prato, 20 settembre 2023 - In arrivo l'ottava edizione della Giornata per l'apprendimento digitale, organizzata dalla sezione pratese dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) insieme al comune di Prato e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. L'appuntamento, in programma il 7 ottobre dalle 9 alle 17 presso Officina Giovani, è dedicato allo sviluppo delle nuove tecnologie a favore di una didattica inclusiva, con la partecipazione di scuole, insegnanti e studenti provenienti da tutta la Toscana e anche da fuori regione. Questa edizione della manifestazione, realizzata nell'ambito della Settimana nazionale della dislessia dal 3 al 9 ottobre, avrà come tema centrale quello delle competenze, in particolare la competenza digitale, fondamentale per sviluppare una didattica che sia sempre più inclusiva, in modo che i ragazzi imparino a gestire al meglio il complesso mondo del web e della tecnologia.

Un’altra competenza che sarà al centro della Giornata è quella "dell’imparare ad imparare", di essenziale importanza nel processo di autonomia di ogni persona, che permette ad ogni studente di essere consapevole del proprio processo di apprendimento, dei propri punti di forza e delle proprie necessità. Il programma prevede diversi convegni, conferenze, workshop e incontri di formazione, oltre a tanti stand con allestimenti realizzati dalle scuole del nostro territorio e non solo. Durante gli incontri formativi saranno presenti professionisti del settore ed esperti per condividere e suggerire strategie innovative di studio e apprendimento e soluzioni concrete per una didattica inclusiva volta al raggiungimento delle competenze. Le numerose attività saranno indirizzate a chiunque sia incuriosito o abbia semplicemente voglia di approfondire nuove tecniche di apprendimento ed insegnamento e accrescere le proprie conoscenze. Negli spazi di Officina ci sarà spazio anche per scuole di musica, recitazione, danza, arte, fotografia, esposizioni artistiche e associazioni sportive di vari ambiti.