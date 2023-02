Applausi: sfila il dragone tra le fabbriche

La festa è iniziata e proseguirà anche oggi. Il dragone è tornato a sfilare per le vie del Macrolotto 1 e 2 tra ali di curiosi che hanno fatto festa al passaggio dei figuranti in costume tipico. La sfilata del drago e la danza del leone hanno portato una ventata di colore tra le strade deserte della zona industriale. Ad assistere, fotografare, fare festa e ballare tanti cittadini orientali, ma anche tanti curiosi arrivati anche da fuori provincia. La vera festa che farà il suo ingresso in centro città è attesa oggi con il ballo del leone in piazza del Comune. E così dopo tre anni di stop sono tornati in città i festeggiamenti del Capodanno cinese, la tradizionale manifestazione che a Prato è diventata ormai un simbolo capace di attirare visitatori incuriositi.

Secondo il calendario lunare cinese l’anno del coniglio è iniziato il 22 gennaio scorso: a Prato la tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, organizzate dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, da Illuminiamo il futuro di Save the Children e dalla Cooperativa onlus Di Vittorio con il patrocinio del Comune, sono in programma anche oggi.

Dopo i Macrolotti industriali sfilata si sposta oggi nella zona di via Pistoiese nel quartiere di San Paolo con arrivo in centro storico. Alle 9 è prevista la partenza da piazza della Gualchierina davanti al tempio buddista, la sfilata con i figuranti proseguiranno poi in piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta al playground, via Marini dove verrà effettuata un’altra sosta. La carovana passerà poi sotto Porta Pistoiese per entarre in centro. Da qui passerà lungo via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza del Comune, dove al termine della sfilata si svolgeranno performance di danza e musica.

Nel pomeriggio a pèartire dalle 16 al Punto Luce di Save The Children, in via Mameli 13 all’angolo con via Filzi, a San Paolo andrà in scena il laboratorio creativo riservato a bambini dai 6 ai 12 anni per festeggiare insieme l’anno del coniglio.

Attraverso la lettura della fiaba tradizionale ’La Leggenda del coniglio sulla luna’, che offre tanti spunti educativi inizierà il laboratorio creativo per dare spazio all’immaginazione dei più piccoli. I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni legate ai festeggiamenti del Capodanno cinese per conoscere nel profondo le tradizioni del Celeste Impero.

Silvia Bini