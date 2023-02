Appello alla solidarietà Tante le raccolte fondi

Parte la raccolta straordinaria a favore delle popolazioni della Turchia e della Sira colpite dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso, costato la vita, fino ad oggi, ad oltre 41.000 persone. "Quanto è accaduto nell’area di confine tra Turchia e Siria interpella le nostre coscienze – dice don Enzo Pacini, direttore della Caritas di Prato – e ci ricorda come il pianeta sia la casa della comune umanità, e che le catastrofi di questo tipo non conoscono confini né frontiere. È una lezione dura e amara ma anche una nuova occasione che, in nome della stessa umanità, ci chiede di farci carico delle sofferenze altrui secondo le possibilità di ognuno".

Prato è in contatto diretto con il presidente di Caritas Turchia, monsignor Paolo Bizzeti, che in passato ha seguito e formato i primi diaconi permanenti ordinati in diocesi. "Ci hanno chiesto di sostenere economicamente gli interventi e il coordinamento posto in essere dal gruppo di lavoro che sta operando in Turchia. Per adesso non hanno bisogno di beni materiali, data la complessità della situazione nei due paesi, ma di un contributo economico", conclude don Pacini. Chi vuole può effettuare una donazione sul conto corrente della Caritas diocesana di Prato, specificando in causale: Terremoto TurchiaSiria. Iban: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 (Banca Intesa Sanpaolo – Palazzo Alberti). È stato inoltre attivato anche il canale di raccolta fondi destinato agli aiuti per il terremoto in Turchia e Siria, da parte del Comitato ‘Città di Prato Pro Emergenze’, l’organizzazione costituita nel 2000 da molte componenti del tessuto sociale ed economico dell’area pratese. Al momento si tratta di una raccolta economica e non di materiali: sul sito web del Comitato verrà fatto un conteggio delle donazioni raccolte da destinare ai terremotati. L’Iban per le donazioni è: IT31A03069215311000000058 06. La causale da indicare è "Terremoto Turchia e Siria". L’Istituto creditizio è Banca Intesa Sanpaolo.

In campo anche il comitato ’Montemurlo solidale’, promosso nel 2017 dal Comune di Montemurlo, attraverso la struttura della Protezione civile per favorire l’aiuto alle popolazioni vittime di calamità naturali o eventi eccezionali. Chi volesse dare il proprio contributo può fare un bonifico utilizzando il conto corrente del Comitato Montemurlo Solidale iban IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565, intestato al ’Comitato Montemurlo Solidale’ presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Montemurlo via Scarpettini, la causale da indicare è ’Donazione contributo terremoto Turchia - Siria’.