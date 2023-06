Anziana scippata della borsa: guardia giurata vede la scena e fa bloccare il malvivente

Prato, 23 giugno 2023 – Oramai è diventato un incubo. Non passa giorno che non ci sia uno scippo, una rapina o un furto ai danni di persone fragili, anziani o donne in special modo. E anche la giornata di ieri non ha fatto eccezione. Questa volta a farne le spese è stata un’anziana scippata della borsa in via Onorio Vannucchi, zona Macrolotto, di mattina presto. E’ stato grazie alla prontezza di riflessi di una guardia del corpo vigili giurati, che stava facendo un perlustrazione in zona di routine, che il balordo è stato bloccato dalla polizia.

Secondo quanto riferito dai testimoni, la pensionata stava camminando in strada ieri intorno alle sette della mattina. L’anziana è stata avvicinata da un uomo, straniero, che ha afferrato la borsa. Nello strappo della borsetta, l’anziana è caduta a terra ed è stata trascinata per qualche metro perché ha provato con tutte le sue forze a mantenere la presa della borsa. Poi ci ha rinunciato. Fortuna ha voluto che in quel momento passasse, con l’auto di servizio, la guardia che ha assistito a tutta la scena. Si è subito fermato e con lo sguardo ha seguito il balordo che si stava allontanando. Nel frattempo, alcuni passanti hanno soccorso la vittima che era ancora a terra dolorante.

La guardia privata ha visto lo scippatore che saliva su un furgone per la raccolta del ferro. Ha continuato a seguirlo a distanza e contemporaneamente ha chiesto l’intervento della polizia chiamando la centrale operativa della Questura. Il malvivente ha messo in moto il furgone e si è spostato su una strada laterale in modo da non dare l’occhio, poi quando ha sentito arrivare la polizia ha accostato e si disteso nel furgone facendo finta di dormire. Gli agenti, però, gli hanno chiesto i documenti e hanno trovato la refurtiva. I testimoni hanno confermato che si trattava proprio dell’uomo che poco prima aveva scippato l’anziana in via Vannucchi.

La polizia lo ha definitivamente portato via. L’episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dallo scippo all’anziana in via Senio e quello a un altro pensionato ai Ciliani.