Antonio Rossi e la gara negata. Taiti: "Rimedio allo sgarbo. Per lui tessera d’onore Figc"

A Paolo Rossi è stata regalata una statua, ad Antonio Rossi, meno famoso dell’omonimo, nemmeno l’omaggio di un biglietto d’entrata allo stadio. C’è voluta la sensibilità dell’avvocato Massimo Taiti presidente provinciale Coni, in qualità di vicepresidente Lega nazionale dilettanti toscana, per recuperare questo gap, attraverso una lettera che riceviamo e pubblichiamo: "Dalla lettura dei quotidiani si evince un particolare sorprendente, riferito nell’intervista de La Nazione dove all’ex calciatore Antonio Rossi, nove anni nel Prato Calcio e protagonista di cinque promozioni in serie B, è stato negato l’accesso gratuito alla partita del Prato, nonostante lo stesso Rossi si fosse qualificato come ex giocatore. L’episodio – scrive Taiti – in sé e per sé è attribuibile a una qualche disattenzione dell’addetto all’ingresso, ma merita considerazione per la sottovalutazione che talvolta viene fatta per persone che hanno caratterizzato il Prato Calcio dei tempi migliori, disancorando personaggi storici che meritano doverosa attenzione".

Per il presidente provinciale del Coni "tutto ciò non è accettabile". E così ha pensato a un modo per ‘risarcire’, diciamo così, Antonio Rossi.

"Come vicepresidente toscano della Figc Lnd, mi assumo il privilegio di concedere la tessera federale d’onore ad Antonio Rossi, consentendogli di accedere alle manifestazioni nazionali organizzate dalla Figc. Grazie ancora Antonio per ricordarci che l’A.C.Prato ha calcato anche grazie a te il palcoscenico della serie B".

r. b.