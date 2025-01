Antonino in palestra a 97 anni: "Una tempra da campione"

Per Antonino Occhipinti l’età è una questione puramente anagrafica e il peso degli anni quest’uomo minuto e sorridente lo combatte facendo regolarmente attività fisica. Da dodici anni Antonino frequenta con assiduità i corsi di attività motoria per over 60, promossi dal Comune di Montemurlo e, il 13 gennaio, ha festeggiato i suoi 97 anni in palestra a Oste con i suoi compagni di corso. Antonino è lo sportivo più anziano ma certamente anche il più entusiasta delle oltre cento persone iscritte ai corsi di attività motoria del Comune. "Antonino è davvero un esempio di forza che dimostra la validità e l’efficacia dell’attività motoria per stare in salute e combattere la solitudine, stando insieme agli altri - dicono il sindaco e l’assessore Vespi -. Oramai è la nostra mascotte, un uomo che ha avuto una vita dura ma che ha la tempra di un campione, quella di chi non si ferma di fronte alle difficoltà e allo scorrere del tempo ma affronta la vita con un sorriso e tanta vitalità". Tre volte la settimana Antonino prende la sua auto e raggiunge in autonomia la palestra di Oste, dove fa ginnastica con gli insegnanti Luisella Tarello e Nicola Dechirico.