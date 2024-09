Antimafia, azienda edile nella black list

La Prefettura di Prato ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di un’azienda operante nel settore edile (non è stato reso noto il nome), nei cui confronti sono emersi concreti rischi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista. Lo fa sapere la Prefettura in una nota stampa sottolineando che in questo modo "prosegue l’opera di prevenzione antimafia a tutela della legalità delle attività economiche nel territorio provinciale, con il supporto del Gruppo interforze antimafia". Proprio grazie all’attività di controllo e monitoraggio è stata individuata questa situazione di criticità. "Questo provvedimento – sottolinea il Prefetto Michela La Iacona – è il risultato di un articolato e costante lavoro di squadra da parte delle varie articolazioni dello Stato che operano a presidio dell’economia legale e della libera e leale concorrenza, con l’obiettivo di proteggere il fiorente tessuto produttivo della nostra provincia dai rischi di infiltrazione da parte delle associazioni criminali". Si ricorda che le imprese colpite da interdittive antimafia non possono essere titolari di licenze e autorizzazioni amministrative, stipulare contratti pubblici o ricevere contributi pubblici.