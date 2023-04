Anni fascismo La tesi di storia è da pubblicare

Una ricerca diventa tesi di laurea e fa luce su un periodo della storia di Carmignano ancora avvolto nell’ombra, quello dal 1919 al 1940. Federico Cormaci (foto), 25 anni, di Poggio a Caiano, ha conseguito prima la laurea triennale e poi la magistrale in storia, all’università di Firenze (voto per entrambe di 110 e lode) con la tesi dal titolo "La costruzione del regime fascista. Il caso di Carmignano (1919- 1940)". La stesura della tesi è stata preceduta da due anni di ricerche sul territorio: "Volevo ricostruire il periodo che seguì la marcia su Roma – spiega Federico – e quindi l’avvento del fascismo per evidenziare alcune particolarità. Una di queste riguarda la storia fabbrica Nobel nella quale molti aspiravano ad entrare a lavorare, ma per farlo era necessaria la ‘raccomandazione’ al Podestà per l’assunzione. Oppure la scoperta di una cellula comunista all’interno della Nobel. Ho cercato di ricostruire anche la ‘dominazione’ di alcune famiglie sul territorio di Carmignano e quella che è stata la loro fortuna economica. E poi l’invenzione della festa del San Michele di Arrigo Rigoli, gli esuli all’estero e l’antifascismo... Penso sia stato colmato un vuoto storico significativo e del quale non si è mai parlato con facilità". Federico Cormaci ha presentato nei giorni scorsi il suo lavoro, che spera di poter pubblicare, alla casa del popolo Donizetti a Signa e al circolo Becagli di Poggio a Caiano. Adesso sta lavorando ad un progetto di dottorato sulla presenza dei tedeschi in Sicilia, prima alleati degli italiani e poi nemici. Federico Cormaci ha una grande passione per la storia: "Vorrei percorrere la strada dell’insegnamento alle scuole superiori o all’università", dice il neo dottore.

M.S.Q.