Annata Lions Montemurlo. Service sui diritti dei bimbi

Al Tennis club Prato si è svolta la serata di apertura del nuovo anno sociale del Lions Montemurlo presieduto da Elisa Chiappinelli che ha illustrato l’impegno per il service sui diritti dei bambini attraverso la mostra fotografica "Senza colpe" di Anna Catalano.

Un racconto per immagini della vita dei bambini che in Italia vivono con le loro madri negli istituti carcerari. Lo scopo è quello di velocizzare l’iter della proposta di legge dell’ex deputato Poalo Siani per istituire case famiglia protette per le detenute madri. La presidente Chiappinelli ha anticipato che sabato 7 ottobre sarà organizzato in Provincia un dibattito proprio su questo argomento al quale parteciperà anche Francesca Basanieri, presidente commissione pari opportunità della regione Toscana. Presenti alla serata inaugurale della stagione 2023-24 anche zia Caterina con il suo taxi colorato in prima fila per aiutare tutti i bambini e il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai.

Il Lions club Montemurlo sarà anche impegnato nel service del distretto Lions 108 (Toscana) con l’obiettivo di raccogliere 160.000 euro da destinare all’arredamento degli ambienti, in specie montalettighe ospedaliere e attrezzature per quattro unità abitative che ospiteranno i piccoli degenti e loro familiari a Casa Marta, la struttura fiorentina adiacente l’ospedale pediatrico Meyer. Tra i primi gesti importanti compiuti sotto la presienza di Chiappinelli, il dono di un’ambulanza a pressione negativa alla Misericordia di Montemurlo.

M.C.