Animali, laboratori, arte e musica. Un domenica con Galli in giardino

Torna "GallinGiardino", domenica 2 giugno (dalle 10 alle 20), nel parco storico di villa Guicciardini. La manifestazione, promossa e organizzata dal Comune di Cantagallo, offre opportunità di divertimento per grandi e piccini: a Galli & Galline, tradizionale esposizione di animali da cortile, si accompagnano esperienze artistiche, sensoriali, laboratori, musica, la Fierucola della solidarietà, animazioni. Non mancano gli stand gastronomici con i prodotti del territorio.

In un parco tutto da scoprire c’è spazio per tante attività davvero originali. A partire dalle 10 e per tutta la giornata c’è l’esposizione di animali: oltre a galli e galline, anatre, caprette e alpaca, conigli e uccelli notturni, con tanto di battesimo della sella con i cavalli. Alle 15 la sfilata di musicisti e majorettes della filarmonica di Luicciana.

La parte spettacolare prevede la presenza di trampolieri e artisti di strada, a cura di Villa Guicciardini.

Nelle Scuderie, dalle 12 alle 19, c’è Spazio liminare, un’installazione artistica temporanea di Deborah Graziano con un gruppo di opere che, tra reale e immaginario, si legano indissolubilmente alla natura e al luogo. Ad arricchire l’incontro con l’arte, dalle 15 alle 16, il concerto di Daniele Iannaccone e Nadia Palmucci.

Tanti e diversi i laboratori per i quali è necessaria la prenotazione (www.comune.cantagallo.po.it, sezione eventi). Ci sono I Cesti di Etta a cura di Laura Mazzoni (per bambini da 7 anni e adulti curiosi - ore 11.30 e 15); La smielatura, a cura di Simone e Alice, apicoltori di La BeeO Baita (per bambini da 3 a 13 anni - ore 16 e 17); Il Sentiero di Flora, a cura di Mattia Scavuzzo con la presenza delle opere della pittrice Serena Vignolini (passeggiata olfattiva e sensoriale nel parco per bambini dai 6 anni e adulti curiosi - ore 16.30). I dipinti esposti nel giardino storico completeranno la narrazione naturalistica ed emotiva dei due giovani artisti di Cantagallo.

Alle 17.30 c’è Tra terra e aria, uno spettacolo per bambini e famiglie che prevede una performance di danza aerea con tessuti. Dopo lo spettacolo sono previste lezioni di prova gratuite.