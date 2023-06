Anfiteatro di Santa Lucia: protagoniste le scuole e le associazioni

Assieme alla riapertura della spiaggia sul Bisenzio ieri è stato presentato anche il programma estivo dell’Anfiteatro di Santa Lucia, sempre gestitito dall’associazione temporanea di imprese composta da Duetto20 e da Fonderia Cultart, nell’ambito del progetto Riversibility del Comune di Prato. La musica e lo spettacolo ma soprattutto la danza saranno i protagonisti, con un intenso programma di iniziative ad ingresso libero (salvo dove diversamente indicato). Il calendario di giugno inizia questo sabato con lo spettacolo della scuola di danza Heart&Soul. Lunedì 5 giugno ci sarà invece il concerto Bande Rock 2023, l’appuntamento conclusivo del progetto Mosaici G2 - Contaminazioni Culturali, che coinvolge nel segno dell’intercultura gli istituti scolastici con indirizzo musicale. Nel concerto si esibiranno i gruppi di alunni che hanno lavorato durante l’anno scolastico 20222023 con i docenti di musica degli istituti Marco Polo, Malaparte, Lippi, Mascagni e Mazzoni.

Spettacolo e solidarietà tornano nel loro connubio perfetto l’8 giugno, grazie alla messa in scena del musical "1482, storia di amore e di passione" a cura dell’associazione Espressamente. Lo scopo della serata è offrire intrattenimento di qualità e di raccogliere fondi per le attività delle due associazioni di familiari di disabili, Progetto Futuro e Orizzonte Autismo, che offrono, senza contributi pubblici e grazie alle donazioni, servizi ai ragazzi e adulti disabili e ai loro genitori. I biglietti sono già in prevendita e possono essere acquistati direttamente dalle tre associazioni: per informazioni e acquisto biglietti: tel. 333 9337070 – 333 2492195. Gli altri appuntamenti di giugno sono dedicati alla danza: il 21 giugno la scuola di ballo Alisa Dance, il 22 giugno Danzarmonia, il 23 giugno Diablo Latino e il 26 giugno Ideal Ballet.