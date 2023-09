Andrea Belelli al lavoro in questura Prato: Nuovo capo della squadra mobile Andrea Belelli assume l'incarico di dirigente della squadra Mobile della questura di Prato, in sostituzione di Alessandro Gallo. Il questore Giuseppe Cannizzaro dà il benvenuto al nuovo dirigente e ringrazia Gallo per l'impegno e il grande lavoro svolto, premiato con un incarico a Roma.