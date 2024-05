Andar per tabernacoli. I sentieri di Migliana proposti dalla Pro loco

La prima delle camminate organizzate dalla nuova pro loco di Migliana per far conoscere il territorio, con le sue bellezze naturalistiche, e la storia della frazione, si terrà domani.

È un itinerario storico noto a tanti escursionisti pratesi, il "Sentiero dei tabernacoli", l’antica via di collegamento per il pistoiese che si snoda sulle alture del paese, costellata da edicole dedicate alla Madonna fatte erigere dalle famiglie del posto in varie epoche, per grazie ricevute – come figli tornati dalla guerra – o per voti, in luoghi molto frequentati in passato, sia dai viandanti che da coloro che praticavano i mestieri del bosco. Il "Giro dei tabernacoli" prevede la messa a fine percorso. La partenza della camminata, in autogestione, è prevista alle 14.45 da piazza della Chiesa mentre la messa sarà alle 18, al tabernacolo di Filetta, raggiungibile anche in auto. E’ consigliata la prenotazione e in caso di maltempo l’escursione sarà rinviata (informazioni 371 6253985).

Le prossime camminate, a cura della Pro loco, saranno il 16 giugno (Sorgenti del Bisenzio e Vespaio9 e il 30 giugno (Luogomano e Mulino della Sega).