Ancora un’anziana truffata : "Devo misurare l’abitazione". Spariscono i gioielli e l’oro

Si è approfittato della buona fede di una anziana per derubarla. Fingendosi un tecnico del Comune e con il pretesto di dover fare degli accertamenti, l’uomo è entrato nell’appartamento di una donna di 81 anni portado via monili in oro. È accaduto nella mattinata di martedì e sul posto è intervenuta una volante della questura. L’81enne ha segnalato alla centrale operativa di essere stata truffata da uno sconosciuto dopo essersi resa conto del raggiro. "La signora - spiegano gli investigatori in una nota -, ha riferito che un uomo, verosimilmente italiano, si era presentato alla sua abitazione fingendo di essere come un tecnico del Comune con il pretesto di fare degli accertamenti all’interno dell’appartamento. L’uomo, nel corso della sua presenza nella casa, aveva utilizzato uno strumento digitale necessario per misurare la planimetria dell’abitazione". Mentre era all’interno della casa il falso tecnico ha chiesto all’anziana se vi fossero oggetti in metallo prezioso in quanto, se presenti, avrebbero potuto arrecare danno allo strumento elettronico. La donna, a quel punto, ha consegnato all’uomo una scatola contenente vari monili in oro che si è dato alla fuga. Solo a questo punto l’anziana, si è resa conto di aver subito un raggiro ed ha allertato la polizia. La questura richiama l’attenzione dei cittadini, in particolare degli anziani e delle persone appartenenti alle fasce meritevoli di maggiore attenzione, sui rischi di raggiri da parte di malintenzionati ed invita a non fare affidamento sul conto di persone che si palesino genericamente come appartenenti ad enti od uffici di varia natura. La Questura invita le vittime di truffa ad allertare il numero di emergenza 112 Nue, per consentire il tempestivo intervento delle forze di polizia.