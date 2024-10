Ancora lavori sulla rete fognaria . Previsto un altro mese di disagi : "Perso quasi il 60% dei clienti"

Rifacimento del sistema fognario, ancora un mese di disagi a La Serra. La ditta che sta effettuando per conto di Publiacqua il nuovo sistema fognario ha chiesto una proroga sino al 31 ottobre per la chiusura del tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Binda e l’intersezione con via Traversa di Carmignano. L’orario di cantiere è dalle 8,30 alle 17,30 e in quella fascia oraria i veicoli devono transitare da Poggio a Caiano per raggiungere Carmignano mentre per andare a Comeana e Artimino bisogna percorrere la via Lombarda a Poggio e poi le direzioni per le rispettive frazioni. Questa chiusura comporta anche il divieto di sosta su entrambi i lati di via La Serra, nel tratto tra l’intersezione con la via Elzana e l’intersezione con la via Traversa di Carmignano. Quando il cantiere è chiuso è in funzione il semaforo per il senso unico alternato. I lavori per il nuovo sistema fognario hanno interessato praticamente quasi tutto il territorio e il prossimo punto critico sarà la via Carmignanese, nel tratto da La Serra a Carmignano.

Il quadro della situazione è stato fornito da Comune e Publiacqua nel corso di una assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi. In pratica, sulla via Carmignanese dovranno essere fatti prima dei saggi per individuare la posizione delle tubazioni da sostituire: se questi tubi sono di lato sarà possibile tenere aperta la strada con il senso unico alternato, se sono posizionati in mezzo dovrà essere chiusa. E questo si traduce nel fatto che per arrivare a Carmignano, Santa Cristina, Verghereto, Pinone il giro dovrà essere per forza da Seano, attraverso la via Pistoiese. E La Serra sarebbe nuovamente isolata. Publiacqua e Comune hanno promesso ai cittadini un aggiornamento a fine ottobre. I commercianti sono alquanto demoralizzati da questa chiusura delle strade che si protrae da tanti mesi: Raffaele Sannino, titolare dell’unico negozio di alimentari a La Serra, ha scritto direttamente al sindaco. "Da febbraio – scrive Sannino nella lettera – con la prima chiusura di via La Nave poi via Macia, adesso via La Serra almeno nella nostra attività è venuto a mancare più del 60% della clientela di passaggio dell’asse Prato-Empoli e Quarrata-Agliana. La nostra attività da lavoro alla mia famiglia e a due dipendenti".

M. Serena Quercioli