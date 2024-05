Anche il settore socio sanitario cerca personale

C’è fame di personale anche nel settore sociosanitario. Scatta così domani un open day dedicato. L’appuntamento, per tutti le persone interessate, è dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30, presso il Centro per l’impiego di Prato, in via Pistoiese 558/E (zona Narnali – Prato). L’evento, come fa sapere il Centro per l’impiego, è rivolto a tutti i cittadini interessati a lavorare nel settore, i quali presentandosi nel giorno e negli orari indicati, muniti del proprio curriculum vitae, potranno sostenere un colloquio con gli operatori del Centro per l’impiego, nel corso del quale saranno presentate le opportunità di lavoro nel settore. Un’opportunità da sfruttare per chi cerca impiego, un giorno utile per mettere in contatto domanda e offerta.