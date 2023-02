Ancelle del Sacro Cuore la scuola nata un secolo fa

Grande festa a Montemurlo per il centenario della fondazione della scuola paritaria ’Ancelle del Sacro Cuore’, che esattamente il 31 dicembre 2022 ha compiuto un secolo di vita. Le celebrazioni per il raggiungimento di questo importante traguardo sono iniziate sabato scorso, 18 febbraio, nel salone parrocchiale, dov’è stato presentato il libro "Madri con il cuore di Gesù" di Eugenio Dal Pane. La pubblicazione ricostruisce la vita e l’opera dei Fondatori delle Ancelle del Sacro Cuore nel centenario dell’arrivo a Montemurlo di due suore, chiamate da monsignor Paolino Contardi perché si dedicassero "alla cura materna e alla buona educazione dei piccoli". Un’occasione importante per ricordare le fasi salienti che portarono alla fondazione dell’istituto "da sempre prossimo alle esigenze della comunità. - ha ricordato il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che è intervenuto alla presentazione con gli assessori Antonella Baiano, Giuseppe Forastiero e Alberto Vignoli -. La scuola delle Ancelle del Sacro cuore da un secolo è un’istituzione importante per la crescita della comunità montemurlese. Ancor oggi il Sacro Cuore, con il comprensivo ’Margherita Hack’, dà risposte alle esigenze delle famiglie e dei giovani con attenzione e umanità" . Nel libro l’autore, Eugenio Dal Pane si è chiesto "Che cosa muove delle persone a donare la loro vita per altre persone a cui non sono legate da vincoli di sangue?".

Un valore che ha ricordato nel suo intervento la Superiora generale, Madre Maria Soccorsa La Vacca dell’Ordine delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù agonizzante di Lugo di Romagna, a cui appartengono anche le suore che prestano servizio a Montemurlo. "Ho constatato con gioia e speranza quanto questa fiaccola, accesa 100 anni fa, è giunta a noi ancora viva e capace di riscaldare nell’oggi tanti cuori. Per questo ringrazio ad una ad una tutte le Ancelle di ieri e di oggi che hanno operato ed operano a Montemurlo in silenzio". La scuola oggi conta quasi 200 alunni suddivisi tra infanzia e sezione primavera (bambini da 2 a 3 anni) con 84 iscritti e la primaria che conta 107 presenze. Una scuola che è una presenza importante per Montemurlo e che da sempre collabora con l’amministrazione comunale per dare risposte anche alle famiglie che si trovano in difficoltà: "La nostra scuola porta avanti una didattica innovativa e inclusiva - conclude la preside Silvia Innocenti - Sono grata ai docenti di ieri e di oggi e alle suore delle Ancelle del Sacro Cuore per l’impegno verso la scuola e ai genitori per la fiducia nel nostro operato".