Anbeta pronta a incantare il Politeama

Anbeta Toromani al Politeama in uno spettacolo che unisce danza e musica dal vivo. La ballerina è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al programma televisivo "Amici", ma oggi è una stella di fama internazionale. Giovedì brillerà sul palco del Politeama Pratese, alle 21, per il secondo appuntamento della rassegna Politeama Spring Dance. Con lei, due dei migliori ballerini del panorama nazionale come Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales insieme a una musicista al pianoforte, Sofia Vasheruk. "Preludes. Danze al pianoforte" nasce dall’incontro intimo fra danza e musica dal vivo, uno spettacolo raffinato ed emozionante costruito intorno al "preludio", una delle forme musicali più caratteristiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo da Sofia Vasheruk. Chi acquista il biglietto per "Preludes" (20 euro, 10 euro per studenti universitari e scuole di danza) ha diritto a un ingresso omaggio per Bohème, una nuova produzione di Florence Spring Dance (lunedì 22 aprile alle 21). È possibile acquistare i biglietti sui i circuiti Ticketone o Boxoffice o d in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 10.30-12.30 e 16-19, il mercoledì 10.30-12.30.