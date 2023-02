Leonardo Biagiotti

Ci risiamo. Quaranta giorni per un referto dopo un esame oncologico (tantissimi), otto mesi per una visita pediatrica. E l’ospedale piccolo. E il pronto soccorso in affanno. Ma soprattutto: perché una città come Prato non ha anatomia patologica? La scelta dell’Asl di spostarla in altri centri aziendali non è stata certamente felice e ora che c’è una carenza pazzesca di tecnici e personale specializzato Prato ne paga di nuovo le conseguenze. La Fondazione Pitigliani, da anni impegnata nella lotta ai tumori, giustamente chiede di trovare una soluzione, perché 40 giorni di attesa per un referto fanno la differenza. E non in meglio.