Anagrafe, domani servizi ridotti

Uffici comunali, domani a Poggio a Caiano non sarà assicurata l’emissione di tutti i certificati da parte dell’ufficio anagrafe. Chi ha necessità o urgenze deve quindi utilizzare la mattina di oggi, recandosi in via Cancellieri dalle 8 alle 13, oppure scaricare i certificati on line (www.comune.poggio-a-caiano.poi.it). Tutti i servizi riprenderanno con regolarità dal 16 agosto.