Alternativa 325 L’opposizione attacca Calamai

"Collegamenti con la Valbisenzio, Calamai faccia chiarezza". La questione della strada alternativa alla 325, anche ieri rimasta a lungo bloccata a causa di un incidente, torna di attualità. A chiedere al sindaco e Presidente della Provincia di fare chiarezza è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montemurlo, Matteo Mazzanti. "Non sono mancati i malumori quando in passato i cittadini hanno scoperto a mezzo stampa della possibilità di creare un collegamento tra Montemurlo e la Valbisenzio, attraverso il passaggio dalla nostra collina. Un progetto molto impattante che non porta garanzie di risoluzione, visto che non ci sono numeri chiari su quanti lo utilizzerebbero". Il riferimento è alla proposta emersa nei mesi scorsi alla quale è seguito uno studio di fattibilità, sulla possibile realizzazione di un tratto di collegamento tra Montemurlo e la Vallata. "Calamai in veste di presidente della Provincia, fece delle timide rimostranze ai sindaci del suo stesso colore politico, adesso ha invece palesato la necessità di superare l’accumulo di traffico sulla 325, senza però sbilanciarsi su quali sarebbero le idee precise". Mazzanti fa riferimento anche all’apertura di Calamai con i sindaci della Valbisenzio. "Da montemurlese e da consigliere comunale, mi aspetto una posizione netta del sindaco Calamai, che tolga spazio ad ogni dubbio e chiarisca le reali intenzioni dell’amministrazione montemurlese - dice -. Per quanto riguarda il progetto che venne discusso a gennaio, ero e rimango molto critico sulla possibilità che serva a risolvere i problemi di traffico della 325, per questo rimango fermamente contrario alla sua realizzazione. Bene invece la volontà di potenziare i collegamenti ferroviari e bene i lavori propedeutici a migliorare il collegamento tra Prato e Bologna".

Si.Bi.