Un metro di acqua in strada: Quarrata e Seano in ginocchio per l’alluvione

Prato, 3 novembre 2023 – Situazione critica per l’alluvione. Quarrata e Seano sono due delle zone tra le più colpite dal maltempo tra Pistoia e Prato. Le strade sono diventate torrenti, case e negozi allagati. Viabilità compromessa, macchine in sosta portate via dalla furia delle acque. E nella mattina di venerdì 3 novembre la situazione non migliora: registrati fino a un metro di acqua nelle strade.

Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. In aiuto alla popolazione anche i volontari della Vab fornendo sacchi di sabbia per mettere in sicurezza le porte dove l'acqua ancora non era entrata.

A Quarrata ingenti danni alle abitazioni e residenti isolati. La protezione civile ha lavorato per tutta la notte con i mezzi anfibi per soccorrere la popolazione.