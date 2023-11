Alluvione in Toscana, a Prato scuole aperte dal 7 novembre

Prato, 6 novembre 2023 – A Prato la situazione comincia lentamente a tornare alla normalità e da domani, martedì 7 novembre, le scuole saranno riaperte. L'unica eccezione sarà per la scuola infanzia statale Pacciana in via di Cantagallo che rimarrà chiusa per il ripristino delle funzionalità del plesso scolastico.

Inoltre verranno riaperti parchi e giardini pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi all'aperto e al chiuso e potranno svolgersi spettacoli dal vivo tranne in casi particolari di inagibilità Si raccomanda alle famiglie soprattutto quelle che insistono nelle zone più colpite dall'alluvione di evitare il più possibile spostamenti con le autovetture.

L'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi ha voluto esprimere il suo ringraziamento per tutti quelli che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato in breve tempo: "Voglio ringraziare il lavoro svolto dalla Protezione Civile, dalla Polizia Municipale, dai vigili del Fuoco, da tutti i dirigenti, dal personale scolastico ed extra-scolastico, dalle famiglie, dai volontari e dai tecnici del Comune di Prato per aver collaborato sin da subito affinché le scuole potessero riaprire in tempi relativamente brevi".