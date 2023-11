Prato, drammatiche scene a Bagnolo. Stremao passa col megafono e distribuisce pasti caldi

Montemurlo (Prato), 3 novembre 2023 - E' un vero e proprio disastro quello che ha colpito Prato e in particolare la frazione di Bagnolo, nel comune di Montemurlo. Case allagate, macchine distrutte e sparse per strada (alcune vetture sono finite per giunta contro le abitazioni), e ovviamente fango dappertutto. E' il risultato del nubifragio dalla portata mai vista prima che ha caratterizzato le scorse ore. I cittadini sono impegnati nel risolvere le situazioni più urgenti, tantissimi con pale e secchi. La zona più critica? Via Riva e via Labriola, dove è esondato il torrente Bagnolo, trascinando le numerose auto per diversi metri. E' in corso la rimozione dei veicoli e dei detriti grazie all'aiuto della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Vab.

Drammatiche le scene una volta sul posto. La disperazione e la rabbia ovviamente sono i sentimenti che vanno per la maggiore fra le persone della comunità di Bagnolo: i danni causati dall'ondata di maltempo sono ingentissimi. Peraltro, i residenti di Bagnolo si trovano senza corrente elettrica e tanti altri anche senza acqua - dalle 20 circa di ieri sera.

Intanto a Bagnolo e Montemurlo un’iniziativa di solidarietà viene lanciata da Stremao: l’associazione ha deciso di aprire la propria cucina e preparare pasti caldi da distribuire (“Passeremo col megafono”, hanno scritto) oppure si potranno ritirare in sede. Telefono: 335.8442706 oppure 320.4415119.