Alluvione, le ferite sono ancora tante. Dalle strade al fiume: cosa non va

Via San Martino per Galceti dimenticata dopo l’alluvione.

A lanciare l’sos sono i residenti stanchi di vedere una strada ancora ferita dall’ondata di maltempo. Non è difficile capirne i motivi. Durante la tremenda notte tra

il 2 e il 3 novembre la strada fu invasa da un fiume di acqua e fango, il parapetto che protegge passanti e automobilisti dal Bardena altezza di via Bonfiglioli non esiste più: a sei mesi di distanza la strada è protetta solo da decine di sacchi di sabbia posizionati subito nel momento dell’emergenza e li dimenticati. Accanto alla strada scorre il torrente Bardena, da novembre non c’è più niente a proteggere chi passa se non dei sacchi di sabbia. le auto passano a malapena con grandi disagi, i bus invece sono stati costretti a cambiare tragitto e così i cittadini che devo spostarsi con i mezzi pubblici devono per forza recarsi alla fermata vicino al centro commerciale della zona. Le proteste sono tante e ripetute, ma ancora restano i sacchi di sabbia al posto dell’argine crollato.