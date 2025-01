Alluvione, contributi straordinari. Fino a 3.000 euro per le imprese

Un contributo straordinario fino a 3000 euro per le imprese della provincia di Prato colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023 e che hanno sostenuto specifiche spese. Il bando è della Camera di commercio di Pistoia-Prato, grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Camera di commercio di Roma e da Unioncamere nazionale, ed è finalizzato a sostenere le imprese delle province di Pistoia e Prato colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2023 che hanno subito danni diretti e immediati.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Pistoia-Prato che abbiano subito danni diretti ed immediati a causa degli eventi alluvionali. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto fino al 31 gennaio e al bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore, ad esclusione dei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli. È possibile ottenere un contributo pari al 100% delle spese ammissibili, a fronte di una spesa minima di 1000 euro.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la messa in sicurezza di locali, beni e attrezzature; per la rimozione/canalizzazione di acqua, fango, materiale e beni danneggiati; per lo smaltimento di rifiuti; per l’assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell’ambiente a seguito dell’alluvione; per il ripristino o sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; per la sostituzione di arredi e infine per la redazione di perizie per la quantificazione del danno. Il bando è su www.comune.poggio-a-caiano.po.it.

M. Serena Quercioli