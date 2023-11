Alluvione, alla “Beste” di Usella ore drammatiche. I dipendenti spalano il fango

Alluvione in Toscana, il sindaco di Prato: “L’allerta doveva essere rossa”. Giani: “Non decido io”

Alluvione Prato e provincia, Biffoni: “Disastro mai visto. Non uscite di casa”

Cronaca

Un metro di acqua in strada: Quarrata e Seano in ginocchio per l’alluvione