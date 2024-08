Alluvione, ancora rifiuti in strada. Comune pronto a intervenire. Serviranno altri 25mila euro

A quasi dieci mesi dall’alluvione, il Comune di Carmignano è ancora impegnato a smaltire le terre di riporto, fanghi e rifiuti vari che erano stati depositati in via Sironi a Seano dove c’è il cantiere comunale. Questa montagna di rifiuti non può più restare a cielo aperto, né occupare la sede stradale. Il Comune ha chiesto quindi un preventivo e la spesa da sostenere è pari a 25.000 euro. Con gli interventi di somma urgenza, effettuati in seguito a tutti i danni dell’alluvione, fra 2023 e 2024 il Comune ha speso di risorse proprie ben 518.000 euro. La rimozione dei rifiuti, provenienti dalle abitazioni, dai garage e dalle attività, accatastati alla pista Rossa a Seano fu effettuata in tempi rapidi da Alia ma le terre e i fanghi furono sistemati in via Sironi e lì sono rimasti. In tema di opere pubbliche anti-alluvione, è stato fatto un altro passo in avanti con l’approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione della cassa ad uso plurimo a servizio del Fosso Collecchio e della fognatura della frazione di Seano in destra idraulica del Fosso Barberoni. L’iter nasce alcuni anni fa quando il Comune ha beneficiato di un contributo per l’incarico di revisione della progettazione redatta in anni precedenti dallo studio tecnico dell’ingegner Alberto Ferro e nel 2022 erano state affidate le attività di revisione della progettazione all’ingegner David Malossi dello Studio A4 Ingegneria di Prato. E sempre nel 2022 era stata stipulata la convenzione tra Regione Toscana e Comune di Carmignano per la progettazione degli interventi per i quali la Regione si avvale dei Comuni. Il mese scorso è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e il 18 luglio approvato dalla giunta, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la cassa ad uso plurimo a servizio del Fosso Collecchio e della fognatura della frazione di Seano, il cui costo complessivo è pari 2 milioni e 600.000 euro. Il primo lotto ha una copertura di 1 milione e 560.000 euro mentre per la copertura del secondo lotto Carmignano ha partecipato a bandi pubblici di finanziamento ed è in attesa di risposta.

M. Serena Quercioli