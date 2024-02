Allievi, il super derby. Maliseti contro Csl Psc

E’ il giorno della stracittadina nel campionato Allievi regionali. Stamani alle 11 al Comunale di via Caduti Senza Croce andrà in scena il derby tutto pratese fra i padroni di casa del Maliseti Seano e gli ospiti del Coiano Santa Lucia Prato Social Club.

Una partita fondamentale soprattutto per il Csl Psc che si ritrova in terza piazza in classifica e che sta duellando con l’Academy Porcari per il secondo posto (i pratesi sono in ritardo di tre lunghezze). Attenzione però anche alle motivazioni del Maliseti Seano che al momento a quota 24 punti si trova in una situazione tranquilla di metà classifica, ma che comunque vuole distanziarsi ulteriormente dalla zona a rischio brutte sorprese nel finale di stagione. Atletica Castello, Valle di Ottavo e Montecatini Murialdo, d’altronde, non hanno alcuna intenzione di rallentare la corsa verso la salvezza.

Lo stesso discorso vale per l’altra pratese nel girone C, la Zenith Prato, che oggi alle 10.30 sarà di scena sul terreno di gioco del Capostrada Belvedere. I pratesi hanno tre punti in più del Maliseti Seano, quindi sono a metà classifica, i pistoiesi invece sono penultimi e alla disperata ricerca di punti.

La gara sarà quindi particolarmente sentita. Passando ai Giovanissimi Elite, trasferta sul campo dello Sporting Cecina stamani alle 10.30 per il Poggio a Caiano, mentre alle 11 il Coiano Santa Lucia Prato Social Club ospita al Rossi, l’Armando Picchi.