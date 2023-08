Allarme furti a Le Badie Ecco il trucco della "colla"

Fili "collosi" applicati sulle porte delle case per capire se sono abitate o meno e, nel caso, derubarle. È questa la nuova tecnica messa in campo dai cosiddetti topi d’appartamento, molto attivi e "prolifici" soprattutto nel periodo estivo.

La segnalazione aveva già iniziato a circolare in rete, soprattutto in alcuni gruppi social di comitato cittadini, in particolare nella zona di San Jacopino a Firenze, dove circolano foto di un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un appartamento, mentre sistema la colla sulle porte. Ora la medesima segnalazione è arrivata anche alla Questura di Prato, grazie a un solerte cittadino che, insieme ad altri abitanti del quartiere Le Badie, hanno notato la colla applicata su alcune porte.

La tecnica utilizzata dai ladri consiste nell’applicare fili "collosi" e apparentemente "invisibili" tra la porta d’ingresso e lo stipite, per verificare se l’abitazione attenzionata è in quei giorni abitata o meno. Se la cosiddetta "tela" che si viene a creare rimane intatta, significa che in quei giorni la casa è disabitata, diventando quindi un obbiettivo per i criminali.

La colla è stata notata su diverse porte nel quartiere Le Badie e il fatto, considerate anche le immagini che circolavano in rete, ha subito messo in allarme gli abitanti della zona, che si sono così rivolti alla Polizia, la quale a sua volta ha deciso di informare e mettere in guardia la popolazione pratese. Nella nota diramata infatti, la Questura chiede alla "cittadinanza di segnalare alle forze di polizia qualsiasi eventuale riscontro, presso le rispettive abitazioni o condomini, di alterazioni che potrebbero lasciar presumere il compimento di propositi illeciti".

È la prima volta che a Prato viene segnalato l’utilizzo della tecnica o comunque la presenza dalla famigerata colla sulle porte. Al momento non risultano furti collegati a questo tipo di stratagemma, ma il consiglio è quello di fare attenzione e, come suggerito dalla Questura stessa, nel caso si riscontri la presenza di materiali ambigui sugli stipiti, di segnalarlo subito alle forze dell’ordine.

