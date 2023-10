"Allarme droga a Prato: bisogna agire" - Italia Viva Prato: intervento immediato per la sicurezza dei cittadini

Sull’allarme droga nei giardini della Passerella a Prato (caso di cui si è occupata anche La Nazione in un articolo di mercoledì), interviene Veronica Versace Scopelliti, coordinatrice provinciale Italia Viva Prato: "L’aumento del consumo di droga nei giardini della Passerella è motivo di seria preoccupazione per noi di Italia Viva e per l’intera comunità politica. Questa situazione va oltre una semplice questione di ordine pubblico. Riflette la necessità di una strategia comprensiva che affronti le cause profonde e non solo gli effetti superficiali. Non possiamo ignorare il fatto che i nostri spazi pubblici, simboli di aggregazione e convivenza, vengano compromessi in questo modo – osserva Versace Scopelliti – Le famiglie pratesi meritano di vivere in una città sicura, dove i loro figli possano giocare liberamente senza timori".

"E’ necessario che tutte le forze poliche – continua la coordinatrice provinciale di Italia Viva – si uniscano in un fronte comune, mettendo da parte le differenze per il bene della comunità. La situazione descritta è inaccettabile e richiede un intervento immediato. Non si tratta solo di sicurezza pubblica, ma anche della qualità della vita nel nostro amato centro storico di Prato. Le famiglie pratesi non dovrebbero temere per la sicurezza dei propri figli in spazi che dovrebbero rappresentare luoghi di serenità e aggregazione". Di fronte a questo allarme, sintetizza Versace Scopelliti , la parola d’ordine dovrebbe essere "azione" e non "divisione". "La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità non negoziabile. Dobbiamo avviare un dialogo costruttivo che coinvolga tutte le forze politiche. Prato merita di meglio. E noi, come rappresentanti politici, abbiamo il dovere di garantire che la città torni a brillare nella sua integrità e bellezza".