Alla scoperta di Corte Genova. Tipo racconta l’ex lanificio diventato spazio di creatività

Tra gli appuntamenti di gennaio con Tipo, Turismo industriale Prato, da segnalare "Creatività e fashion sostenibile. Le stoffe e le immagini di Prato", in programa sabato 25 alle 15. Ciminiere, capannoni e antichi frontoni monumentali contribuiscono a creare il particolare skyline di Prato, fonte di ispirazione per designers e fotografi, che leggono e traducono l’immagine della città attraverso prospettive inconsuete e speciali lenti creative. Questo accade nell’effervescente realtà industriale di Corte Genova, oggi interessante polo artistico nato sulle vestigia dell’ex Lanificio Bini, che sorgeva sulla gora di Gello e fu edificato all’indomani della grande guerra nella zona sud della città, ospitando tutte le lavorazioni del ciclo tessile. Negli ultimi anni, grazie a un gruppo di giovani artisti che ha scelto gli spazi ex industriali di via Genova 17 per impiantarvi i propri atelier, la Corte è diventata uno spazio condiviso in cui si organizzano mostre, laboratori e concerti e si sperimentano linguaggi e performances che mescolano l’arte contemporanea, la fotografia, la musica con l’archeologia industriale. Sarà questa la prima tappa del percorso.

La seconda sarà invece la sede ottocentesca del Lanificio Lucchesi, addossata alle mura medievali tra piazza dei Macelli e via Carradori. L’azienda, guidata dalla quarta generazione della storica famiglia di imprenditori pratesi, rappresenta oggi un’eccellenza nel panorama tessile internazionale, un luogo in cui memoria, formazione, produzione si fondono per creare stoffe capolavoro. Davvero molto interessante e la visita allo straordinario archivio dei campionari, trame e orditi con finissaggi speciali che hanno fatto la storia del tessuto e ancora oggi ispirano il mondo della moda contemporanea. Le prenotazione sono aperte sul circuito Ticketone, il costo dell’itinerario è 15 euro più diritti di prevendita.