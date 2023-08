Alia, la pulizia strade non va in vacanza

Spazzamento e lavaggio delle strade, a Poggio a Caiano il servizio effettuato dai mezzi di Alia proseguirà regolarmente anche per tutto il mese di agosto. Nei giorni indicati nei cartelli, situati nelle strade e nelle piazze, ci sarà il regolare passaggio della macchina spazzatrice e e dei mezzi di Alia, l’invito del Comune, come sempre, è quello di assicurarsi che i propri mezzi non siano parcheggiati negli stalli durante gli orari in cui non è possibile sostare per il lavaggio strade.

Gli orari di pulizia delle strade restano invariati. Anche se la macchina spazzatrice, talvolta, può non essere accompagnata dalla pattuglia della polizia municipale per una efficace pulizia e per non vanificare il passaggio, è opportuno che le strade siano libere dai veicoli.