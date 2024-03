Alberti a Stanasel: "Studia le regole"

"Leggo con rinnovato stupore che il consigliere Stanasel

non abbia ancora capito la separazione delle funzioni, dei poteri fra giunta e consiglio comunale". Così il presidente del consiglio comunale, Gabriele Alberti, replica al vice Stanasel che aveva polemizzato perché, secondo lui, il Pd ha bloccato i lavori per scegliere il candidato a sindaco. "Mentre al sindaco e alla giunta spettano i poteri di amministrazione, al consiglio comunale competono gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di controllo

e di verifica – insiste Alberti – Alla giunta spettano i compiti

di gestione vera e propria, vale

a dire di esecuzione degli atti

di amministrazione. I poteri d’indirizzo del consiglio si manifestano mediante l’adozione di atti che dettano norme cui si devono attenere gli altri organi nell’adottare loro atti competenza: il consiglio ha il compito di adottare gli atti con contenuto normativo". E ancora:

"Capisco che siamo in campagna elettorale e non vorrei cascare in equivoco pensando che non facendo consigli non si percepiscono gettoni di presenza, però studiare sì. Invito il consigliere ad informare meglio i cittadini

di chi sono i compiti".