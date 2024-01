Albero degli zecchini. Domani un incontro per il finissage

Ultimi giorni a Palazzo Pretorio per visitare la mostra "L’albero degli zecchini", che racconta la storia della moneta e dei mezzi di scambio, che si potrà visitare fino a domenica. Domani alle 17.30 è previsto un incontro di finissage con gli interventi della curatrice della mostra Angela Orlandi e di Riccardo De Boni della Banca d’Italia, seguirà una visita guidata. Realizzata dalla Fondazione Datini, l’esposizione compie un lungo viaggio all’interno dell’affascinante tema del denaro nella storia, dagli oggetti che possono essere definiti come "moneta prima della moneta", fino a strumenti virtuali come il denaro elettronico e digitale; un lungo excursus nel tempo, un racconto fatto di episodi scelti tra documenti e oggetti conservati in collezioni pubbliche e private. Una mostra inedita, la prima nel suo genere, che si avvale della collaborazione della Banca d’Italia, dell’Archivio di Stato di Prato, del Museo del Tessuto, del Museo Archeologico Nazionale di Firenze e della famiglia Bernocchi. In mostra anche un mantello e alcuni pezzi di panno ricostruiti dal Museo del Tessuto, come se fossero davvero usciti dalla bottega di Francesco Datini, accanto ai quali sono esposti campioni di stoffa e documenti provenienti dall’inesauribile Fondo Datini.