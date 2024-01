Alberi veri e sintetici si possono smaltire. Ecco come fare

Ultimi giorni, c’è tempo fino a lunedì, per chi non ha a disposizione un giardino o uno spazio verde in cui piantarli, potrà consegnarli direttamente agli Ecocentri di Alia (www.aliaserviziambientali.it). In alternativa gli abeti possono essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici o nelle isole interrate. Con il ‘porta

a porta’, l’abete – ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino – può essere consegnato

il giorno di ritiro dell’organico. Invece, gli alberi di Natale sintetici, se in cattivo stato e quindi non riutilizzabili, possono essere portati agli Ecocentri oppure ritirati a domicilio attraverso il servizio

di ritiro dei rifiuti ingombranti.